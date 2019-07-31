Реализация четырех инвестпроектов в КБР в 2019 году позволит создать новые рабочие места

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Реализация в Кабардино-Балкарии четырех инвестиционных проектов в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" позволит создать в 2019 году 155 рабочих мест в республике и пополнить бюджет почти на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду министр экономического развития региона Борис Рахаев.

Из четырех инвестиционных проектов уже реализован проект по строительству завода по производству бетонных столбиков ООО "СадСервис" на сумму 150 млн рублей, создано 24 новых рабочих места. В 2019 году продолжится реализация инвестпроектов по модернизации завода по производству пластиковой тары, строительству завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 тыс. т в год и создании селекционно-семеноводческого центра.

"Общая стоимость данных проектов составляет 1,43 млрд рублей. В результате их реализации объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников составит около 1 млрд рублей, будет создано 155 рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 286,8 млн рублей", - рассказал министр.

Рахаев уточнил, что в рамках реализации инвестпроекта "Модернизация завода по производству пластиковой тары" - ООО ТД "Строй Маш" планируется производство более 9,6 млн штук пластмассовых изделий в год для сельскохозяйственных предприятий и нужд населения. "Будет создано 29 рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 600 млн рублей, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода предприятия на проектную мощность составят более 230 млн рублей в год", - сказал он.

Инвестиционный проект "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 тыс. т в год" - ООО "НЭЖАН" предполагает строительство завода и приобретение оборудования для производства 25 видов лакокрасочных материалов. Стоимость проекта составляет 256,2 млн рублей. Ожидается, что его реализация позволит создать 29 рабочих мест.

Министр экономического развития региона уточнил, что инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра предусматривает увеличение производства семян кукурузы и производство семян основных полевых культур. "ООО "Отбор" планирует поставлять продукцию предприятиям производителям кукурузы, зерновых и бобовых культур на территории Кабардино-Балкарской Республики и регионов Северо-Кавказского, Центрального округов России. Кроме того, продукция будет реализовываться населению и для собственных нужд. Проектом планируется создание 73 рабочих мест", - пояснил он.

В июле врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, Коков сообщил о росте в строительной сфере, розничной торговле и туризме.