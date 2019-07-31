Рослесхоз предложил оформлять операции по заготовке древесины в электронном виде

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) предложило оформлять операции по рубке, транспортировке и складированию древесины в электронном виде, все данные будут передаваться в единую государственную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) в режиме реального времени. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"Все операции, связанные с древесиной в местах ее рубки, транспортировки, складирования будут подлежать обязательному оформлению в электронном виде, т.е. будут применяться электронные маркеры", - отметили в Рослесхозе, добавив, что данные об этих операциях будут передаваться в ЛесЕГАИС.

В данный момент арендаторы обязаны предоставлять отчеты по сделкам в течение месяца после операций с древесиной. Если сведения будут сразу поступать в ЛесЕГАИС, такая необходимость исчезнет, пояснили ТАСС в ведомстве.

Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) функционирует с 2016 года. Все участники сделок с лесоматериалами обязаны подавать декларации и подтверждать законность происхождения покупаемого либо реализуемого товара. Все юридически значимые действия пользователей совершаются с применением электронной подписи. Алгоритм системы таков, что предприниматель не может продать больше того, что он заготовил или купил ранее. Система позволяет вести учет заготавливаемой древесины в стране и выявлять древесину незаконного происхождения.

В 2019 году в ЛесЕГАИС внесены сведения о более чем 446 тысячах сделок и ежедневно вносится более 2 400 деклараций о сделках с древесиной. В системе хранится более 2,4 млн деклараций о сделках с древесиной и около 7,7 млн правоустанавливающих и отчетных документов. В 2019 году для вывоза из России в ЛесЕГАИС внесены сведения о породе и объеме 432 559 единиц маркированной древесины (дуба, бука и ясеня).