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Первый участок железнодорожного полукольца могут построить в Петербурге до 2024 года

Ранее городские власти подписали с РЖД соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что первый участок кольцевой железной дороги вокруг города может быть построен до 2024 года, такие договоренности достигнуты с компанией "Российские железные дороги", сообщил в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса в городе.

"Нужно строить железнодорожное кольцо вокруг Санкт-Петербурга для грузовых перевозок <...> Пока до 2024 года мы планируем (совместно с РЖД - прим. ТАСС) создать железнодорожное полукольцо", - сказал он.

Как сообщал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с Бегловым, компания прорабатывает возможность строительства железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге, которое объединит все существующие направления.

В июне РЖД и городские власти подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта до 2024 года. Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, определяет ключевые направления развития и обновления железнодорожной инфраструктуры города.

Среди первоочередных проектов - развитие московского хода Октябрьской железной дороги, в частности, строительство дополнительного пути на участке Колпино - Тосно, а также проект организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Левашово - Сертолово. Это позволит на обоих направлениях запустить современные комфортабельные электрички. На Сестрорецком направлении РЖД увеличат размеры пригородного движения, направив дополнительные инвестиции в строительство разъезда Яхтенная и платформы Новая Лахта, а также на восстановление разъезда Тарховка.

Для быстрого и комфортного передвижения пассажиров по Санкт-Петербургу будут построены соединительные пути Глухоозерская - Санкт-Петербург - Сортировочный - Московский с путепроводной развязкой над путями Московского направления. Кроме того, будут выполнены работы по модернизации Московского, Витебского, Ладожского вокзалов.

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