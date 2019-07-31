"Новый поток" опроверг информацию СМИ о возможной незаконности сделок Антипинского НПЗ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средства, вырученные от реализации нефтепродуктов по контрактам между Антипинским НПЗ со швейцарским трейдером New Stream Trading AG, направлялись на залоговые счета Сбербанка и затем под контролем банка расходовались на строительство, закупку сырья и погашение процентов по кредитным договорам НПЗ. Так представитель "Нового потока" прокомментировал журналистам информацию в СМИ о доследственной проверке МВД по факту сделок НПЗ.

Газета "Коммерсантъ" в среду написала, что МВД России по заявлению Сбербанка проводит доследственную проверку по факту нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, проведенных Антипинским НПЗ в 2017 году по заведомо заниженным ценам, в результате чего предприятию был причинен ущерб примерно на $66 млн. По данным источников газеты, претензии к владельцу "Нового потока" Дмитрию Мазурову, ранее контролировавшему Антипинский НПЗ, и бывшему гендиректору Геннадию Лисовиченко связаны с двумя контрактами, заключенными Антипинским НПЗ со швейцарской фирмой New Stream Trading AG (NST), которая якобы фактически принадлежит Дмитрию Мазурову, а номинально ею владеет его сестра Ксения.

В "Новом потоке" факт сделок с NST подтвердили, однако добавили, что указанные сделки были законными, а опубликованная в СМИ информация об объемах и цене поставок не соответствует действительности. "Между тем "Новый Поток" обращает внимание, что все деньги от реализации NST нефтепродуктов конечным покупателям по условиям кредитного договора поступали на залоговые счета в филиал Сбербанка в Швейцарии, после чего денежные средства перечислялись с залоговых счетов банка на залоговые счета Сбербанка в России. Далее денежные средства в связи с недостаточностью оборотных средств завода под контролем Сбербанка расходовались для строительства, на закупку сырья и погашение процентов по кредитным договорам", - сообщил представитель "Нового потока".

По его словам, ежеквартально по условиям договора кредитования в адрес банка NST направляла информацию о марже, которая никогда не превышала установленных кредитным договором параметров.

"Также "Новый Поток" обращает внимание, что в заявлении о банкротстве Антипинского НПЗ указана задолженность завода перед NST в объеме 32,3 млрд рублей. Это подтверждает факт того, что трейдер направлял свою выручку на завод для пополнения оборотных средств и опровергает указанные в заявлении Сбербанка утверждения о выводе NST кредитных и других денежных средств за рубеж", - отметил представитель "Нового потока".

ТАСС направил запрос в Сбербанк.

Уголовные дела Мазурова и Лисовиченко

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Мазуров не вернул кредит Сбербанка на $29 млн, привлеченный на строительство Антипинского НПЗ, а "вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению".

Сбербанк также отмечал, что, помимо прочего, выявил "многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, "вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж".

Тверской суд Москвы заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября. Свою вину он не признает.

Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко подозревают в заключении заведомо невыгодного договора, который нанес ущерб предприятию в размере более 35 млн рублей.

В деле могут появиться новые эпизоды

О возможном появлении новых эпизодов в уголовных делах против Мазурова и Лисовиченко в интервью ТАСС предупреждал действующий глава Антипинского НПЗ Максим Андриасов. "Ситуация сейчас выглядит так, как будто мы вошли в темную комнату, светим фонариком и высвечиваем потихоньку новые факты. Мы не ждем, пока иллюминируем всю комнату и опишем все ужасные вещи, которые происходили, а выявили факт, например, продажи по заниженным ценам - написали заявление. Я уверен, что у следственных органов гораздо больше возможностей по выявлению таких эпизодов, чем у нас. Думаю, новые факты еще будут в скором времени высвечиваться", - сообщал он.

Проблемы завода

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.

НПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.