НЛМК может принять решение о строительстве завода в Индии до конца года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группа НЛМК может принять решение о строительстве завода в Индии для локализации части производства трансформаторной стали до конца 2019 года, сообщил журналистам президент компании Григорий Федоришин.

"В этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Федоришина, речь идет о строительстве нового завода, однако решение о локализации производства в Индии еще не принято. "У нас есть возможность реализовать эту цепочку в России полностью..., а есть возможность локализовать часть [в Индии]. Вот эти две опции мы сравниваем", - пояснил он.