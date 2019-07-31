Вице-премьер Грузии связала падение лари с бранью на "Рустави 2" в адрес руководства РФ

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Причина обесценивания национальной валюты - это политически нестабильная ситуация, которая наблюдается в последнее время в Грузии, в том числе и нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканал "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес руководства России. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Майя Цкитишвили.

"Именно из-за тех политических процессов, попыток переворотов, политической дестабилизации, штурма парламента и брани [в адрес] первых лиц соседнего государства в прямом эфире, которые обернулись санкциями, введенными в сфере туризма, мы получаем ту картину (обесценивание валюты - прим. ТАСС), о которой сегодня говорят эксперты", - сказала Цкитишвили.

По ее словам, именно "Рустави 2", а также оппозиционная партия "Единое национальное движение" сделали все для того, чтобы нарушить стабильность, которую достигла правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в результате своей прагматичной политики.

Динамика лари

Грузинская национальная валюта лари, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за доллар, с 10 июля стала обесцениваться, обновляя антирекорды. В первый раз лари побил антирекорд как раз 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Уже после этого грузинская валюта стала стабилизироваться, однако через три дня вновь пошла на спад, обновив 25 июля антирекорд, и стала торговаться за 2,93 за доллар.

Во вторник лари достиг отметки 2,95 за доллар. Уже в среду курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает отметки 3,03.

Отношения с РФ

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.

За день до вступления ограничений на полеты Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.