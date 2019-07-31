Глава ФРС США назвал причину понижения базовой процентной ставки

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2% стала одной из причин понижения базовой процентной ставки на 25 б.п., до 2-2,25%. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

"Мы решили сегодня снизить процентную ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 2-2,25%. Перспективы развития американской экономики остаются благоприятными, и это [наше решение] призвано сохранить данный прогноз. Это [решение] предназначено для предотвращения рисков экономического спада [в США] из-за слабого роста мировой экономики и неопределенности в торговле", - отметил Пауэлл. По его словам, понижение ставки должно "ослабить действие этих факторов, которые оказывают влияние на [американскую] экономику, и способствовать более быстрому возврату к установленной [ФРС] цели в 2% [речь идет об уровне инфляции]".

Кроме того, продолжил председатель ФРС, снижение ставки призвано поддерживать "устойчивое развитие рынка труда на благо американского народа".

Сейчас инфляция в США составляет около 1,5%.