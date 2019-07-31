Медведев 1-2 августа обсудит в Забайкалье и на Сахалине лесные пожары и экономику ДФО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершит в четверг и пятницу рабочую поездку по регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО), посетит Забайкалье и Сахалинскую область. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"1 августа в Чите председатель правительства проведет совещание по вопросу развития Забайкальского края, осмотрит ряд социальных объектов города и проведет рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым", - говорится в сообщении. Медведев, который по пути в Читу в среду совершил остановку в Красноярске и провел там совещание по ситуации с лесными пожарами, отметил, что продолжит обсуждение этой проблематики и в Чите.

Рабочий день премьера в четверг продолжится уже в Сахалинской области. Ожидается, что вечером этого дня он встретится в Южно-Сахалинске с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. В пресс-службе добавили, что 2 августа Медведев также осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты Сахалинской области и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 115 лесных пожаров общей площадью 1,1 млн га. В Забайкалье зафиксировано 36 пожаров общей площадью 17,7 тыс. га, в Хабаровском крае - девять пожаров на площади 7,5 тыс. га, в Амурской области - три пожара на площади 390 га. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Расходы бюджета РФ на социальное развитие центров экономического роста в ДФО в 2019 году составят 16,7 млрд рублей, а в 2020-м запланировано их увеличение еще на 15,78 млрд рублей. В центрах экономического роста локализованы инвестиционные проекты, там созданы территории опережающего развития, на них распространен режим Свободного порта Владивосток. Также в этих центрах появляются поселения получателей "дальневосточных гектаров". Всего на Дальнем Востоке определили 41 такой центр роста.

В предстоящей поездке по Дальнему Востоку премьер-министра будут сопровождать вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.