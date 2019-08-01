Кабмин выделил более 15,5 млрд рублей на соцразвитие центров экономического роста в ДФО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительно более 15,5 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019-2021 годах. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением на эти цели в 2019-2021 годах дополнительно выделяется 15,54 млрд рублей (в 2019 году - 9,87 млрд рублей, в 2020 году - 2,41 млрд рублей, в 2021 году - 3,26 млрд рублей). Эти средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), Приморского края, Магаданской области, Сахалинской области и Еврейской автономной области", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что дополнительная господдержка позволит ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе. Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

25 июля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о решении направить дополнительные средства на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. При этом глава кабмина подчеркнул, что необходимо обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства расходуются.