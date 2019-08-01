Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA по МСФО, который в компании применяют с 2019 г., за отчетный период увеличился на 41,2%, до 15,5 млрд рублей, при этом рентабельность EBITDA выросла на 7,9 п.п. и достигла 39,2%. Чистая прибыль компании во втором квартале 2019 года выросла на 42,6%, до 1,4 млрд рублей.

Кроме того, квартальный отток абонентов Tele2 составил 7,6%, причем количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 52% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Как отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, чьи слова приводятся в сообщении, компания расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. "Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России", - сказал он.

Выручка мобильного оператора по МСФО в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 13,8% и составила 77,4 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 55,3%, до 31,6 млрд рублей, при этом рентабельность EBITDA выросла на 10,9 п.п. и достигла 40,9%. Чистая прибыль Tele2в первом полугодии 2019 года выросла в 3,5 раза и составила 3,6 млрд рублей.