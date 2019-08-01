Шохин предложил создать зону свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть вопрос создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией.

"Полагаю, что можно было бы проработать вопрос формирования соглашения о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве между ЕАЭС и Индонезией. Затем можно было бы двигаться и в направлении соответствующего соглашения между ЕАЭС и АСЕАН", - отметил он в ходе выступления на Российско-индонезийском бизнес форуме в Москве.

При этом Шохин отметил уже существующие успешные примеры сотрудничества ЕАЭС с другими странами. Так, по его словам, с момента запуска ЗСТ с Вьетнамом в 2016 года оборот торговли между странами значительно вырос. "Я думаю, что подписание и даже переговоры, которые включают в себя безусловную состыковку позиций бизнес-сообществ двух стран по этому соглашению, могли бы вдохнуть новую жизнь в наши отношения и вернуться к позитивной динамике двусторонних отношений", - заключил он.

Согласно опросу, проведенному среди участников РСПП в конце 2018 года, количество российских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Индонезией, выросло втрое. Тем не менее, по словам Шохина, развитие российско-индонезийских внешнеэкономических связей "отстает от желания российских и индонезийских компаний работать более энергично". Он также добавил, что основными сложностями в развитии экономических отношений двух стран является отсутствие системы комплексной экспертизы совместных проектов, недостаток взаимной информированности (особенно относительно проектов на региональном уровне), сложная логистика поставок продукции и высокая административная нагрузка.