Работы по установлению границ ООПТ Ставрополья планируется завершить до конца года

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Работы по установлению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Ставропольском крае, которые ведутся по нацпроекту "Экология", планируется завершить до конца 2019 года. Об этом сообщило в четверг управление по информационной политике правительства региона.

"До конца года планируется завершить установление границ всех ООПТ. Это позволит утвердить границы и положения об ООПТ, оформить паспорта на памятники природы и передать их под охрану. Сведения внесут в Единый государственный реестр недвижимости, что позволит предотвратить предоставление земельных участков, включенных в границы ООПТ, под застройку, для ведения аграрного производства, садоводства, огородничества и иной хозяйственной деятельности", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрея Хлопянова.

По данным управления, для завершения этих работ в 2019 году из регионального бюджета выделено порядка 24 млн рублей. Они ведутся по госпрограмме Ставропольского края "Охрана окружающей среды". В частности, заключены контракты на обследование и установление границ восьми заказников и 25 памятников природы. Работы уже завершаются в Арзгирском, Курском районах и Нефтекумском городском округе на территории шести заказников краевого значения ("Восточный", "Дюна", "Бажиган", "Степан Бугор", "Галюгаевский", "Арзгирский") и памятника природы "Камыш-Бурунский пойменный лес".

"В ближайшее время к работам приступят в Александровском, Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Предгорном, Шпаковском районах, Изобильненском, Минераловодском, Новоалександровском, Петровском городских округах, а также в Железноводске и Ставрополе на территории двух заказников и 24 памятников природы. По остальным двум заказникам и 12 памятникам природы проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации", - отмечается в сообщении.

В январе 2019 года в государственном кадастре ООПТ краевого и местного значения значилось 107 объектов, в том числе 41 государственный природный заказник, 65 памятников природы и одна озелененная лесная территория. Все вместе они занимают 106,5 тыс. га, или 1,6% площади Ставропольского края.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. Всего на его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.