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Deutsche Bank ожидает роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%

Согласно исследованию банка, уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1% год к году, чуть ниже прогнозируемого диапазона ЦБ РФ в 4,2-4,7%

ТАСС, 1 августа. Deutsche Bank прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%. Об этом говорится в исследовании банка.

Также отмечается, что среднее значение месячного роста ВВП за второй квартал 2019 года на уровне 0,9% год к году указывает на умеренное улучшение экономики по сравнению с ростом на 0,5% год к году в первом квартале.

По прогнозам банка, уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1% год к году, чуть ниже прогнозируемого диапазона ЦБ РФ в 4,2-4,7%.

В Deutsche Bank также видят во втором полугодии риски умеренной эскалации санкций против нового суверенного долга России и строительства Nord Stream 2.

Согласно материалам Банка России, годовой прирост ВВП РФ во II квартале составил 0,5-1%, в III квартале ускорится до 0,8-1,3%.

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