Очередь нуждающихся в жилье сирот в Северной Осетии сократится в этом году на 5%

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат 66 детей-сирот жильем до конца года. Как сообщила ТАСС заместитель министра труда и социального развития Анджела Мамаева, всего в списках находится более 1,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В этом году жильем будут обеспечены 66 детей. Квартиры для них будут приобретаться во Владикавказе, Моздокском, Правобережном, Ардонском и Дигорском районах республики. Всего в списках числятся 1309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказала Мамаева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, на эти цели выделено более 87 млн рублей.

В 2018 году было приобретено 60 квартир для детей-сирот. Обеспечением жилья занималось министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. При проверке 10 квартир выяснилось, что 9 из них не соответствуют требованиям санитарных норм, есть и недостатки технического плана.

Также в 2017 году были выявлены факты хищения денег, предназначенных для покупки квартир детям-сиротам. Было возбуждено уголовное дело, связанное с приобретением некачественного жилья в городе Моздок.

В настоящее время в республике создана рабочая группа при межведомственной комиссии по вопросам обеспечения сирот жильем, которая будет заниматься изучением состояния квартир на предмет их соответствия нормативным требованиям. Кроме того, планируется создать общежитие для сирот, которые уже покинули стены детдомов, но пока не получили положенные им квартиры.