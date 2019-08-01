Кабмин установил суммы банковских гарантий ВЭБ.РФ и ЕАБР для таможни

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ определило максимальные суммы банковских гарантий ВЭБ.РФ и Евразийского банка развития (ЕАБР) для представления в таможенные органы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Так, в частности при наличии у ВЭБ.РФ или ЕАБР кредитного рейтинга не ниже уровня А-(RU) от АКРА или не ниже уровня ruA- от "Эксперт РА" максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных ВЭБ.РФ, составит 80 млрд рублей, сумма одной банковской гарантии - 20 млрд рублей, а для ЕАБР - 23 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно.

В случае, если кредитный рейтинг будет ниже этого уровня, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных ВЭБ.РФ, составит 40 млн рублей, сумма одной банковской гарантии - 4 млн рублей, а для ЕАБР - 10 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Постановление вступит в силу спустя 30 дней с момента его официального опубликования.