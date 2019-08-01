Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

ТАСС, 1 августа. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте регулятора.

Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне £435 млрд, а также объем покупки корпоративных бондов на уровне £10 млрд.

Члены комитета единогласно проголосовали за поддержание банковской ставки и денежно-кредитной политики на текущем уровне. В дальнейшем Центробанк может как повысить, так и снизить ставки, в зависимости от условий Brexit, отмечается в сообщении.

Банк Англии ухудшил прогнозы роста ВВП страны с 1,5% и 1,6% до 1,3% в 2019 и 2020 годах соответственно. В 2021 году ожидается рост до 2,3%. Также британский регулятор ожидает, что рост потребительских цен в Великобритании через три года составит 2,4%.

Помимо прочего, в заявлении комитета по денежной политике Банка Англии говорится, что в случае реализации "жесткого" Brexit страна столкнется с замедлением роста экономики, ускорением инфляции и ослаблением курса национальной валюты.