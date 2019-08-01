Датчик для сбора трекинг-данных спортсменов разработают в России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стартап из группы компаний "ТехноСпарк" начал разработку датчика для сбора трекинг-данных спортсменов, специализирующихся на игровых видах. Разработка ведется для одного из лидеров рынка спортивной аналитики - международной компании InStat, об этом в четверг сообщил Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано", в инвестиционную сеть которого входит "ТехноСпарк".

"Стартап InMotion из группы компаний "ТехноСпарк" начал разработку датчика для сбора трекинг-данных спортсменов. Работа выполняется эксклюзивно по заказу и при участии международной компании InStat - лидера рынка спортивной аналитики. Датчик InMotion будет использоваться в новой системе, которую InStat собирается запустить в 2020 году. Она позволит собирать данные спортсменов не только во время матчей, но и на тренировках", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируемая стоимость одного устройства InMotion минимум в 3 раза меньше, чем у конкурентов.

Датчик InMotion будет закрепляться на теле спортсмена. С его помощью в режиме реального времени будут собираться и передаваться данные о месторасположении спортсмена на поле, о его ускорении, пульсе, показания кардиограммы. Полученная с помощью датчиков InMotion информация будет сопоставляться с данными InStat Fitness, которые сейчас собираются во время матчей оптическим трекингом, - пройденная дистанция, скорость и энергозатраты.

"Тем самым InStat предоставит максимально полную и точную картину о физической активности игрока, его готовности к матчам и состоянии здоровья. Трекер поможет спортсменам лучше готовиться к матчам и восстанавливаться после них", - говорится в сообщении. В один комплект будущей системы анализа будут входить трекеры, размером со спичечный коробок, переносное зарядное устройство и базовая станция для сбора данных с устройств.

"В месяц мы анализируем порядка 8000 матчей, но игра - это одно событие в неделю. Датчики InMotion позволят наблюдать за состоянием команды на тренировках. Для этого мы и разработали универсальное решение в партнерстве с экспертами, чтобы у команд была точная, актуальная и полезная информация, которая поможет улучшить их результаты", - сказал основатель и руководитель компании InStat Александр Иванский, слова которого приводятся в сообщении.

О ФИОП

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) создан в 2010 году. Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых Роснано образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано".