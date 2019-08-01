Французская компания AXA хочет напрямую владеть долей в "РЕСО-Гарантии"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Один из основных совладельцев страховой компании СПАО "РЕСО-Гарантия" - французская компания AXA S.A. - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении 36,684% акций страховщика, сообщается на сайте ФАС.

Сейчас AXA владеет долей в "РЕСО-Гарантии" через долю в 39,337% в нидерландской RGI Holdings B.V, которая в свою очередь владеет 93,256% акций российской страховой компании. Другие основные акционеры "РЕСО-Гарантии" - братья Сергей и Николай Саркисовы. Им принадлежит по 47,829% компании Stanpeak Limited, которая через RGI Holdings (Luxembourg) владеет 60,663% RGI Holdings B.V. Еще 4,342% Stanpeak Limited владеет президент группы РЕСО Андрей Савельев.

Доли совладельцев страховщика в результате прямого выкупа АХА пакета "РЕСО-Гарантии" не изменятся, ходатайство подано в связи с реорганизацией структуры владения в рамках подготовки к IPO, пояснил ТАСС заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

"Данное ходатайство подано в связи с планируемой реорганизацией голландского холдингового совместного предприятия между группой РЕСО и АХА в процессе подготовки к IPO. В результате реорганизации АХА и группа РЕСО будут владеть теми же долями акций "РЕСО-Гарантия", как и сейчас, но уже напрямую с СПАО "РЕСО-Гарантия" (основной операционной компании страховой группы)", - сказал он. Иванов отметил, что помимо ФАС РФ реорганизация подлежит согласованию Банком России.

Дату возможного размещения в компании комментировать отказались. Ходатайство было подано 26 июля, срок рассмотрения - 30 дней.

"РЕСО-Гарантия" давно собиралась провести IPO - в частности, в апреле 2018 года источники ТАСС сообщали, что компания намерена разместить на Московской бирже 15-20% акций и привлечь не менее $500 млн. Сообщалось, что бумаги рынку предложат основные акционеры - братья Саркисовы и AXA. Однако сделка пока так и не состоялась.