Посол РФ заявил, что вопрос о единой валюте с Белоруссией не будет решен в ближайшее время

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Введение единой валюты Белоруссии и России не является вопросом ближайшего времени. Об этом в четверг заявил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев.

"Когда станет совершенно понятно, что без единой валюты не обойтись, конечно, обе стороны придут к этому решению. Но пока, думаю, это не решение ближайшего времени", - приводит слова Мезенцева портал tut.by.

Как отметил посол, сегодня есть тенденция на все больший рост товарооборота в национальных валютах в привязке к белорусскому или российскому рублю.