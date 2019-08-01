Джефф Безос продал пакет акций Amazon за $1,9 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Глава Amazon Джефф Безос продал пакет акций этого крупнейшего в мире онлайн-ретейлера на сумму свыше $1,899 млрд. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в четверг в базе данных федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документу, Безос распродал более 900 тыс. акций Amazon тремя этапами 29-31 июля 2019 года по цене около $1,9 тыс. за штуку. В октябре 2018 года он выручил $33 млн от продажи ценных бумаг своей компании. На руках предпринимателя остается пакет в размере 58,143 млн акций Amazon.

Безос в 2017 году заявил СМИ о планах продавать каждый год акции компании на около $1 млрд для дополнительного финансирования другого предприятия - Blue Origin.

Глава Amazon в марте второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes c состоянием $131 млрд (с учетом состояния его жены). В прошлом году журнал оценивал состояние Безосов в $112 млрд. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла $1 трлн, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin.

Blue Origin - одна из частных американских компаний, планирующая осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы есть у Virgin Galactic и SpaceX.