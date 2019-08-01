Роспотребнадзор предупредил ретейл о санкциях за неправильную выкладку молочных продуктов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил крупных ретейлеров, что существует возможность вынесения решений по статьям кодекса об административных правонарушениях за неправильную раскладку молочной продукции по действующим с 1 июля правилам. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам совещания с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ).

Так, нарушение правил продажи отдельных видов товаров и введение потребителей в заблуждение грозит магазинам штрафами до 30 тыс. рублей на юридическое лицо.

Отмечается, что с целью профилактики правонарушений и предупреждения нарушения обязательных требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, территориальные управления Роспотребнадзора проводят обучающее мероприятие на тему "Размещение в торговом зале молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов" для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сфере торговли.

По оперативной информации территориальных органов Роспотребнадзора, с момента вступления в силу с 1 июля 2019 года постановления правительства, в нескольких сотнях проверенных объектах торговли уже выявлены нарушения, что является основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

О правилах раскладки

В России с 1 июля поменялся порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 января подписал постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах с пометкой, что в них не содержится заменителей молочного жира. Такая информация необходима, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает. Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.