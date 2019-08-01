AFP: Amazon повысит плату за услуги для партнеров во Франции из-за "цифрового налога"

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Французское отделение интернет-ретейлера Amazon повысит плату за услуги для своих партнеров, чтобы компенсировать нагрузку от налога на цифровых гигантов GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), который вводят власти республики. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в компании.

"Этот налог напрямую распространится на услуги маркетплейса, которые мы предоставляем компаниям, с которыми работаем. У нас нет другого выбора, кроме как переложить это на них", - отметили собеседник агентства.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него подпадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн - во Франции, а также чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от IT-корпораций должны вырасти до €650 млн.