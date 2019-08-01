Проект участка шестой ветки метро в Санкт-Петербурге подготовят до сентября 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Проектную документацию Красносельско-Калининской (шестой) линии петербургского метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна" подготовят к 31 августа 2023 года по заказу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

"В участок строительства входят следующие станции: "Брестская" с двумя вестибюлями, "Улица Доблести" с двумя вестибюлями, "Петергофское шоссе" с двумя вестибюлями, "Сосновая поляна" с двумя вестибюлями <...> В рамках проектирования предусмотреть устройство транспортного-пересадочного узла "Сосновая поляна" с железнодорожной станцией "Сосновая поляна" <...> Срок завершения выполнения работ: не позднее 31.08.2023 года. <...> Начальная (максимальная) цена контракта - 990,1 млн рублей", - следует из технического задания.

Заявки на участие принимаются до 26 августа, а проектировщика выберут 4 сентября.

Ввод шестой линии метрополитена Петербурга запланирован на 2025 год, первый участок должен быть запущен уже в 2022 году.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает 40% перевозок в городе, система в среднем перевозит в сутки 2 млн человек. По состоянию на май 2018 года, Петербургский метрополитен включает шесть электродепо и 69 станций на пяти линиях общей протяженностью 119,23 км.