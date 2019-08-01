Роспатент: Белоруссия поддержит инициативы РФ в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Белоруссия поддержит инициативы России о включении русского языка в число официальных языков Мадридской и Гаагской систем регистрации. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента со ссылкой на директора белорусского патентного ведомства - Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Владимира Рябоволова.

"Республика Беларусь поддержит инициативы России в сфере интеллектуальной собственности на международном уровне <…> В первую очередь, инициативы о включении русского языка в число официальных языков Мадридской и Гаагской систем регистрации, направленные на упрощение доступа российских граждан и заявителей из стран евразийского пространства к международным инструментам регистрации прав", - говорится в сообщении Роспатента.

Сегодня в Роспатенте начался двухдневный визит делегации патентного ведомства Белоруссии, в ходе которого произошла встреча главы Роспатента Григория Ивлиева и директора НЦИС Владимира Рябоволова. Визит проходит накануне дипломатической конференции по принятию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции, которая состоится 9 сентября 2019 года в столице Казахстана. Основной темой встречи стало обсуждение позиции ведомств по Протоколу, принятие которого повлечет за собой введение единого евразийского патента на промышленный образец, что усилит процессы интеграции национальных экономик государств.

Также на встрече глав патентных ведомств двух стран обсуждались вопросы сотрудничества в рамках подкомиссии по интеллектуальной собственности Комиссии по формированию научно-технологического пространства Союзного государства и подготовка совместного меморандума о взаимодействии ведомств в новых цифровых форматах.