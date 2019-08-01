Суд взыскал 60 млн с "Метростроя" и оштрафовал власти Петербурга по иску по новым станциям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил судебное разбирательство между властями Петербурга в лице Дирекции транспортного строительства и "Метростроем" по строительству новых станций "Новокрестовская" и "Беговая". Как следует из решения суда, с "Метростроя" в пользу властей взыскали 60 млн рублей, а дирекцию оштрафовали в пользу компании на 12,5 млн рублей за нарушение условий госконтракта.

"Взыскать с открытого акционерного общества "Метрострой" в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" неустойку по государственному контракту No КСМ-12/2015 от 23.09.2015 г. в размере 60 000 000 рублей", - говорится в документе.

Там отмечается, что в то же время дирекция оштрафована на 12,5 млн рублей. "Взыскать с Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" в пользу открытого акционерного общества "Метрострой" штраф по государственному контракту No КСМ-12/2015 от 23.09.2015 в размере 12 536 034 рублей 55 копеек.", - говорится в определении.

Таким образом, путем взаимозачета, "Метрострой" по данному иску остался должен властям города более 47 млн рублей.

Иск касается госконтракта на строительство двух новых станций - "Новокрестовская" и "Беговая" (проектное название - "Улица Савушкина"), которые были открыты в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Согласно решению суда, арбитраж посчитал, что оба участника контракта нарушили условия договора. Данное разбирательство стало уже не первым по новым станциям - в арбитраже Петербурга, как сообщалось ранее, также рассматривается иск дирекции к "Метрострою" о незаконном обогащении. Дирекция требует от компании 2,8 млрд рублей, а компания заявила ответный иск на 8 млрд рублей.

Кроме того, власти и компания также судились по объектам, которые строились к чемпионату мира. По одному из исков "Метрострой" отсудил у властей города за работы по стадиону на Крестовском острове и Приморскому парку более 550 млн рублей. Рассмотрение еще ряда исков в Арбитражном суде Петербурга продолжается.