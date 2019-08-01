Пересмотр дела по производству контрафактных "Ждунов" суд Петербурга назначил на сентябрь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Новое рассмотрение спора обладателя прав на "Ждуна" в России - компании "Си Ди Лэнд Контакт" и петербургского производителя игрушек "Играмир" назначено на 19 сентября, следует из определения Тринадцатого арбитражного апелляционного суда о назначении дела к рассмотрению.

"Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 19 сентября 2019 года", - говорится в определении.

Спор двух компаний возник в августе 2017 года. Фирма "Си Ди Лэнд Контакт", которая является правообладателем "Ждуна" на территории РФ, подала на производителя игрушек "Играмир" в суд за то, что он выпускал игрушку "Инопланетянин", которая была "сходна до степени смешения с произведением "Ждун". Правообладатель закупил контрафактный товар и предоставил его в суд в качестве вещественного доказательства.

Первая инстанция - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области - в сентябре 2018 года признала нарушение "Играмира" и взыскала с производителя 908 тыс. рублей компенсации за нарушение прав, 522 тыс. рублей за закупку контрафакта и судебную пошлину. Затем Тринадцатый арбитражный суд в Петербурге отменил это решение и снизил в декабре 2018 года сумму компенсации до 200 тыс. рублей, а также до 37 тыс. рублей сумму за закупку контрафакта.

9 июля суд по интеллектуальным правам в Москве отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Название скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт в России более известно как "Ждун". Персонаж стал героем многочисленных интернет-мемов. Согласно материалам судебного дела, "Ждун" - это "фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненном в положении сидя без ног, а также руками человека".