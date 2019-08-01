Медведев на Сахалине проведет совещание о развитии центров экономического роста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев продолжает рабочую поездку по регионам Дальнего Востока. Пятницу он проведет в Сахалинской области, куда прибыл накануне поздно вечером.

"2 августа в Сахалинской области Дмитрий Медведев осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, расходы бюджета РФ на социальное развитие центров экономического роста в ДФО в 2019 году составят 16,7 млрд рублей, а в 2020-м запланировано их увеличение еще на 15,78 млрд рублей. В центрах экономического роста локализованы инвестиционные проекты, там созданы территории опережающего развития, на них распространен режим свободного порта Владивосток. Также в этих центрах появляются поселения получателей "дальневосточных гектаров". Всего на Дальнем Востоке определили 41 такой центр роста.

В четверг Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Валерием Лимаренко и обсудил вопросы транспортной инфраструктуры и транспортной доступности Сахалина. Так, в частности, премьер не исключил, что "Аэрофлот" запустит дополнительный авиарейс на остров из Москвы. Кроме того, глава правительства обещал Сахалину помощь федерального центра с улучшением качества главной в регионе автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха. Лимаренко также попросил помощи в реализации программы расселения аварийного жилья в Охе, где к этой категории отнесены 180 тыс. кв. метров

В поездке по Дальнему Востоку премьер-министра сопровождают вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.