Медведев: темпы развития центров экономического роста на Дальнем Востоке приемлемы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что темпы развития центров социально-экономического роста на Дальнем Востоке в целом приемлемы. Такую оценку он дал на совещании, посвященном этой теме.

"Хочу сказать, что в целом планы по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке реализуются приемлемо, - сказал он. - По итогам прошлого года, если говорить о кассе, о кассовом исполнении, то это почти 98%. Это в масштабах нашей страны неплохой результат". Премьер уточнил, что из 23,7 млрд рублей использовано 23,2 млрд рублей.

Говоря о конкретных результатах, он отметил, что они есть по всем направлениям - от поставки техники, до строительства дорог и жилья. "В этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 млрд рублей. Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств, - подчеркнул Медведев. - Эти деньги должны работать и не простаивать". Он сделал особый акцент на то, что прецедентов такого простоя в регионах ДФО не было, но все же призвал уделить этому особое внимание, чтобы не отставать от существующих графиков сдачи объектов в виду климатических особенностей.