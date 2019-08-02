Снижением котировок отреагировала биржа Гонконга на новые пошлины США против КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 августа. /ТАСС/. Крупное падение котировок акций произошло в пятницу на Гонконгской фондовой бирже на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") при открытии торгов сократился на 615 пунктов (2,23%) - до значения 26950.

В отрицательной зоне оказались все ключевые "голубые фишки". На 4,95% подешевели ценные бумаги холдинга AAC Technologies (Эй-эй-си технолоджис) - поставщика компонентов для Apple ("Эппл"). На 4,6% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology ("Санни оптикл технолоджи").

В четверг Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. По словам главы Белого дома, американская сторона продолжит вводить пошлины на товары из КНР, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

Данное заявление в пятницу утром обрушило биржевые индексы по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, в том числе в материковом Китае и на Тайване.