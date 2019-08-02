СМИ: правительство Бразилии лишится контрольного пакета Eletrobras

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару одобрил отказ государства от контрольного пакета акций электроэнергетической компании Eletrobras. Соответствующее уведомление в национальную комиссию по ценным бумагам подал в четверг министр энергетики страны адмирал Бенту Албукерке, сообщила газета Folha de San Paulo.

Как уточняется, президент согласился с предложенной моделью приватизации, в результате которой после предстоящей продажи на бирже пакета обыкновенных акций без права голоса по ним, доля государства в компании окажется менее 50%. Кроме того, государство не сможет принимать участие в голосованиях акционеров более чем 10% акций. Фактически Eletrobras из госкомпании превратится в компанию с распыленным капиталом, резюмирует издание.

Предварительно Eletrobras предстоит пройти через процесс реструктуризации, в результате которого из-под его контроля будут выведены Eletronuclear ("Элетронуклеар", работает в сфере ядерной энергетики страны) и ГЭС "Итайпу" на границе с Парагваем (принадлежит обоим государствам). По предварительным оценкам экспертов, объем предстоящих биржевых операций составит от 18 до 20 млрд реалов ($4,7-5,2 млрд).

Приватизация госкомпаний наряду с пенсионной и налоговой реформой является одним из наиболее приоритетных направлений работы новых бразильских властей во главе с ультраправым президентом Жаиром Болсонару. По мнению руководства экономического блока правительства, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест и привлечь иностранных инвесторов.

Всего в государственной собственности Бразилии насчитывается 134 предприятия, 88 из которых являются дочерними структурами нефтегазовой Petrobras, электроэнергетической Eletrobras и крупнейшего госбанка Banco do Brasil. 7 июня Федеральный верховный суд страны упростил порядок передачи таких дочек в руки частных владельцев, отменив процедуру обязательного согласования сделок по их продаже с парламентариями.