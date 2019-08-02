"Ъ": РЖД разработали правила пропуска грузов через узкие места сети

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" разработали правила пропуска грузов через узкие места сети, следует из сообщения "Коммерсанта".

Серию поправок к транспортному законодательству, которые ранее были предложены Минтрансу, РЖД направили совету потребителей на прошлой неделе, уточняется в сообщении со ссылкой на письмо заместителя гендиректора компании Анатолия Мещерякова главе совета Дмитрию Комиссарову.

Как ранее сообщал ТАСС, данные поправки допускают пропуск вне очереди некоторых категории грузов, в том числе тех компаний, что инвестируют в расширение пропускной способности сети или с кем заключен договор take-or-pay и получена предоплата.

РЖД предлагают, что приоритетность грузов будет выстраиваться следующим образов: грузы для ликвидации ЧС, воинские, специальные, для госнужд, далее особо значимые грузы (требуют срочных условий доставки), "перевозки грузов по договору на организацию перевозок в целях инвестирования в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта" и лишь в конце - обычные перевозки, пишет "Ъ".

По мнению источников "Ъ" в отрасли, данные предложения способны спровоцировать рост коррупции, а также противоречат Конституции РФ и антимонопольному законодательству.