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Бывший главный редактор ТАСС перейдет на работу в "Российский экспортный центр"

Максим Филимонов возглавлял редакцию ТАСС с 2015 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Максим Филимонов, занимавший должность главного редактора информационного агентства ТАСС, с 19 августа возглавит блок по внешним связям и коммуникациям "Российского экспортного центра" (РЭЦ). Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

Одной из приоритетных задач Филимонова на новом посту станет "реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта", отметили в РЭЦ.

Максим Филимонов с 2015 года занимал должности главного редактора ТАСС. Ранее он работал в агентстве РИА "Новости" в должности первого заместителя главного редактора, а до этого являлся главным редактором службы новостей на русском языке международного информационного агентства Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН".

"Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки. "Российский экспортный центр" создан в структуре ВЭБ. В группу РЭЦ интегрированы "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и АО "Росэксимбанк".

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