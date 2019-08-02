Страховщики считают, что программа страхования покрыла бы 3 млрд рублей ущерба от паводка

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Региональная программа страхования жилья позволила бы пострадавшим от паводка жителям Иркутской области получить не менее 3 млрд рублей выплат от страховщиков. Такие оценки содержатся в сообщении Всероссийского союза страховщиков.

Создание регионами собственных программ страхования предусмотрено вступающим в силу 4 августа законом о страховании жилья от ЧС, при этом разработка программы - это право, а не обязанность региона.

В результате наводнения в Иркутской области пострадало более 10 тыс. домов.

"Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получали бы возмещение по следующей схеме: ущерб в размере 300-500 тыс. рублей они получили бы от страховых компаний, ущерб сверх этих сумм - в качестве страховых субсидий был бы получен от региональных властей", - говорится в сообщении, при этом власти субъекта использовали бы средства из федерального бюджета.

"Таким образом, размер возмещения, полученного от страховых компаний, за 10 тыс. утраченных в результате ЧС домов составил бы не менее 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас гражданам выплачено 662 млн рублей из федерального бюджета и из областного 318 млн рублей, отмечается в сообщении ВСС.

Страховые выплаты по отдельным договорам, которые были у жителей области, оцениваются примерно в 500 млн рублей, сообщил журналистам вице-президент ВСС Евгений Уфимцев.

В пострадавшей от паводка Иркутской области, по оценкам Всероссийского союза страховщиков, застраховано не более 3,4% жилья.

4 августа 2019 года вступает в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее. Страхование жилья останется полностью добровольным, при этом власти каждого региона будут вправе создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС в случае, если собственник застраховал жилье.

Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой. Минимальный объем ответственности страховой компании в рамках закона установлен на уровне 300-500 тыс. рублей. Страховщики оценивают стоимость полиса в рамках закона на уровне около 150 рублей в месяц, в случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых рисков. Минимальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивалась на уровне 360 рублей в год.