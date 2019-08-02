Борисов заявил о недостаточных темпах улучшения послепродажного обслуживания самолетов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает недостаточными темпы улучшения послепродажного обслуживания российских самолетов. Об этом он заявил во вступительном слове на заседании авиационной коллегии при правительстве.

"Несмотря на принимаемые в последние годы меры по сокращению времени простоя самолетов по техническим причинам, состояние дел с исправностью остается неидеальным. Есть определенные положительные результаты, но они не столь значительны, как хотелось бы", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас реализуется механизм государственной поддержки, с помощью которого создаются склады запчастей у авиакомпаний, использующих российские самолеты.

"Однако создание собственных складов авиакомпаний не решает полностью проблему обеспеченности запчастями, так как длительные сроки ремонта и поставок подменных запчастей не обеспечивают необходимый темп их оборачиваемости. Что порождает простои самолетов", - считает Борисов.

Снизить количество простоев самолетов помогут, по мнению Борисова, формирование фонда запасных частей, увеличение количества ангаров для ремонта самолетов и подготовка инженерно-технического персонала, а также создание сети центров послепродажного обслуживания в ключевых аэропортах страны.

"Хочу подчеркнуть, что эта система будет также работать и в интересах эксплуатации наших новых самолетов МС-21 и Ил-114", - отметил он.