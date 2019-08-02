В Ивановской области дополнительно отремонтируют по нацпроекту 80 км дорог в 2019 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Ивановской области в 2019 году благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют дополнительно 80 км дорог, что почти на треть больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Изначально в 2019 году в регионе планировали отремонтировать и реконструировать более 120 км дорог. На эти цели было предусмотрено более 3,3 млрд рублей, из них 1,6 млрд регион получил из федерального бюджета.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ивановской области дополнительно отремонтируют 80 км региональных дорог. Работы проведут, в том числе, на участках отремонтированных объектов, которые не были учтены при проектировании. Соответствующее поручение департаменту дорожного хозяйства и транспорта региона дал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе инспекционных поездок по дорожным объектам", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона, необходимость в реконструкции и ремонте дополнительных участков дорог вызвана тем, что изначально при проектировании они не были учтены. "Теперь к планированию работ подходим комплексно. Связываем районные центры хорошими дорогами на всем протяжении, в настоящий момент по этим объектам готовится проектно-сметная документация", - сказал глава департамента Дмитрий Вавринчук.

Работы будут вестись на таких значимых автодорогах, как Кинешма - Юрьевец - Пурех, где дополнительно отремонтируют 16 км покрытия, таким образом трасса будет обновлена на 72 км. Кроме того, за счет ремонта участка трассы Иваново - Тейково протяженностью 2,7 км в нормативное состояние полностью приведут дублер федеральной трассы М-7 "Волга", ведущий к Иваново. Более 52 км дороги отремонтируют от Палеха до границы с Нижегородской областью. В настоящий момент регион ожидает поступления денежных средств.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, которые формируют агломерации, в 83 субъектах России. Так, в рамках реализации нацпроекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%. Кроме того, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и уменьшить на 10% долю федеральных и региональных трасс, которые работают в режиме перегрузки.