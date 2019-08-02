BPX Energy будет управлять транспортировкой жидкостей при нефтедобыче с помощью блокчейн

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Разработчик блокчейн-решений для нефтегазовой отрасли Ondiflo объявила об успешном завершении проекта совместно с BPX Energy, дочерней компанией BP. С помощью платформы Ondiflo компания будет управлять транспортировкой жидкостей при добыче нефти и газа в восточном Техасе, сообщает ресурс PRNewswire.

К платформе Ondiflo, работающей на основе блокчейн и "умных" контрактов, были подключены 10,5 тыс. грузовиков и 50 дозирующих скважин, которые каждые 5 минут отправляют на платформу данные об уровне воды. К шестой неделе тестирования была достигнута точность на уровне более 90% при геолокации грузовиков, доставляющих воду, и расчете времени подачи воды к местам добычи.

Ожидается, что дальнейшая реализация проекта позволит оптимизировать работу диспетчерской службы за счет полной автоматизации процесса перевозок и планирования поставок воды между месторождениями.