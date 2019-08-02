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Банк "Траст" нарастил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

Ранее она составляла 5,7%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк "Траст" нарастил свою долю в Объединенной вагонной компании (ОВК) с 5,7% до 25,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее в июле этого года "Траст" приобрел 5,7% акций ОВК.

31 июля на Московской бирже прошли сделки с 23 млн акций ОВК (почти 20% акций) на сумму 9,8 млрд рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", свою долю продали пенсионные фонды, контролируемые группой "Регион", и в качестве возможного покупателя источники издания называли банк "Траст".

ОВК 30 июля сообщила, что НПФ "Будущее" (контролируется ГК "Регион") продал свою долю (15,81%) в корпорации. Одновременно владельцем доли в 20,05% стала УК "Регион траст" (доверительный управляющий пенсионными средствами фондов, подконтрольных ГК "Регион").

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