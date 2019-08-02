Россия увеличила экспорт кондитерских изделий на 14% за полгода

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия в январе-июле 2019 года увеличила экспорт кондитерских изделий в денежном выражении на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В частности, за рубеж без учета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было поставлено продукции на $563 млн. По итогам года эта цифра может достичь $1,335 млрд, прогнозируют в Минсельхозе.

"Кондитерская отрасль в нашей стране развивается хорошими темпами и выполняет все целевые показатели, установленные Минсельхозом. При этом она является одним из основных драйверов роста поставок российского продовольствия за рубеж. К 2024 году объем экспорта кондитерских изделий увеличится до $2,4 млрд", - отметили в министерстве.