Путин подписал законы о субсидиях и льготах по налогам в рамках СПИК

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленный на предоставление бюджетных субсидий и льгот по налогу на прибыль в рамках специнвестконтракта (СПИК). Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы инициировало правительство РФ.

Первый закон вводит режим, при котором в рамках специнвестконтрактов будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе (более чем на один бюджетный период). Аналогичный режим действует в отношении институтов, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнерстве и о концессионных соглашениях. Это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках товаров, работ и услуг, а также при закупках в негосударственном секторе, указали в кабмине.

Документом предусматривается, что пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, который зачисляется в региональные бюджеты, действуют для организаций, заключивших СПИК без участия РФ до 1 января 2019 года, до налогового периода, в котором действие СПИК прекращено либо СПИК расторгнут.

Второй закон закрепляет возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика - участника специнвестконтракта, в течение всего срока действия этого контракта. Вводится возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен специнвестконтракт, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Раздельное регулирование региональных инвестпроектов и СПИК

Предусматривается раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения в Налоговый кодекс отдельных статей - "Налогоплательщики - участники специнвестконтракта", "Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика - участника специнвестконтракта".

За Минфином России закрепляется разработка методики расчета совокупного объема расходов бюджетов для поддержки проекта по специнвестконтракту для сопоставления с объемом капитальных вложений в проект с целью соотнесения объема поддержки и размера капитальных вложений.

Принятие и реализация законов позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов, предусматривающих производство высокотехнологичных видов продукции, создать новые рабочие места, что с учетом мультипликативного эффекта, в том числе окажет положительное влияние на доходы регионов, говорится в пояснительной записке к документу.