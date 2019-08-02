Путин изменил требования к потребителям электричества с управляемой нагрузкой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, меняющий требования к потребителям электроэнергии с управляемой нагрузкой. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон исключает из законодательства нормы, регламентирующие особенности работы в единой энергетической системе России потребителей с управляемой нагрузкой. Из базового закона "Об электроэнергетике" исключаются положения в части госрегулирования услуг по обеспечению вывода единой энергетической системы России из аварийных ситуаций.

Закон устанавливает возможность снижения стоимости мощности для покупателей, принявших на себя обязательства по изменению режима потребления электрической энергии (потребители с ценозависимым потреблением), а также покупателей, участвующих в торговле электрической энергией и мощностью с использованием энергопринимающих устройств, влияющих на режим работы электроэнергетической системы, на которые воздействуют отдельные виды противоаварийной автоматики. Кроме того, уточняется редакция положений, устанавливающих полномочия субъекта оперативно-диспетчерского управления по выдаче диспетчерских команд и распоряжений, связанных с выполнением функций системного оператора.

Документ также уточняет понятие энергосбытовой деятельности: согласно закону, деятельность по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе у транспортных средств с электродвигателями, не является энергосбытовой деятельностью.

Закон вступает в силу со дня опубликования.