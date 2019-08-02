Трамп: тема автомобильных пошлин не снимается с повестки торговых переговоров США и ЕС

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется, этот вопрос не снимается с повестки переговоров Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Об этом заявил в пятницу в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп перед вылетом в штат Нью-Джерси.

"Пошлины на [европейские автомобили] никогда не снимались с повестки [переговоров с ЕС]. Евросоюз установил огромные [торговые] барьеры на наши [товары]", - подчеркнул президент.

Он допустил, что если страны Евросоюза "не будут справедливы [с США в торговой сфере], что в данный момент и происходит", то Вашингтон "введет пошлины на [европейские] автомобили".

Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и в своих выступлениях перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов Америки, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем китайских властей. США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров друг друга весной и летом прошлого года. Сейчас Евросоюз пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.