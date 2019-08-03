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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Россия в июле перевыполнила условия сделки ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак уточнил, что российская сторона также намерена выполнить условия сделки в августе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия в июле перевыполнила квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снизив добычу на 290 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателем октября 2018 года. В августе РФ также намерена выполнять предусмотренные соглашением условия, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля, добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки. В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях", - сказал он.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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