Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет

ТАСС, 4 августа. Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Приблизительно 6-7% в год, в таком темпе она [экономика Сахалинской области] за ближайшие десять лет увеличится вдвое. Она уже сегодня имеет колоссальные масштабы, а когда она увеличится вдвое, то это будет решение суперзадачи, которую ставит президент, говоря о том, что мы должны очень сильно выглядеть в центре Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия-24".

По данным пресс-службы Минвостокразвития, объем валового регионального продукта (ВРП) Сахалинской области в 2018 году составил 1 трлн 23,3 млрд рублей, что на 5,2% больше по сравнению с показателем 2017 года.

Лимаренко также сравнил динамику роста отдельных отраслей экономики региона с крупными мировыми экономиками. "Рост производства угля идет со скоростью 20% в год, добычи нефти - 12%, сельского хозяйства - 10%. В мире такими темпами движется только несколько крупных серьезных стран, в частности, Китай", - добавил он.

Врио главы также отметил, что у региона есть все возможности для превращения в крупнейший логистический центр. "Сейчас активизируется Северный морской путь, и он становится одной из главных артерий. Мы считаем, что мы находимся на этом пути и должны занять свое место. Во-вторых, мы считаем, что, так или иначе, будет решен вопрос по строительству моста [с материка на Сахалин], и он будет соединен с БАМом", - добавил он.

Ранее Лимаренко сообщал, что строительство моста, а также соединение его с японским островом Хоккайдо позволило бы включить порты Японии в систему российских железных дорог и Северного морского пути.