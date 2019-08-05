"Ъ": в "Яндекс.Такси" планируют отслеживать усталость водителей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Совместная компания Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" VisionLabs, которая специализируется на технологии распознавания лиц, поможет "Яндекс.Такси" внедрить технологию мониторинга усталости водителей. Об этом в понедельник сообщил " Коммерсантъ " со ссылкой на представителей компаний.

По информации издания, тестирование технологии пройдет на нескольких тысячах автомобилей, заказываемых через приложения "Яндекс.Такси", а также Uber Russia. В случае если система обнаружит переработки, она сможет ограничить доступ водителям на получение новых заказов. Стоимость разработки технологии при этом не указывается. В "Яндексе" подтвердили ТАСС, что технология будет внедряться при сотрудничестве с VisionLabs.

Ранее управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян показал президенту РФ Владимиру Путину камеру Yandex Signal Q1, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Устройство устанавливается в салоне автомобиля и помогает снизить уровень аварийности из-за усталости водителей.

По данным компании, камера работает в реальном времени и отслеживает 68 точек на лице водителя, чтобы мониторить направление его взгляда, поворот головы и частоту моргания. В случае, когда водитель отвлекается от дороги, а алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, камера подает специальный сигнал. Из-за компактности устройство можно легко разместить в салоне любого транспорта - личный автомобиль, автобус, метро, такси, грузовик. До конца года планируется установить такие камеры в 5 тыс. машин.