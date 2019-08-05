Минфин с 7 августа по 5 сентября закупит валюту на 246,2 млрд рублей допдоходов от нефти

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минфин России направит на покупку валюты с 7 августа по 5 сентября 246,2 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 11,2 млрд рублей. По прогнозам Минфина, в августе дополнительные доходы от нефти составят 237 млрд рублей. Месяцем ранее, с 5 июля по 6 августа, Минфин направил на покупку валюты 231 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту ведомство направляет в резервы. ЦБ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).