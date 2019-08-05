Роскомнадзор требует от банка "Открытие" объяснить распространение данных клиентов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в банк "Открытие" письмо в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который ранее в рамках санации был присоединен к банку "Открытие". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила об обнаружении на одном из интернет-сайтов базы с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка.

Как отметили в Роскомнадзоре, несвоевременное предупреждение об утечках персональных данных ставит под угрозу их безопасность.