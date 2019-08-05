Ачинский глиноземный комбинат "Русала" остановил работу и эвакуирует сотрудников из-за ЧП

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ачинский глиноземный комбинат (АГК) "Русала" принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов боеприпасов на складах воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"В связи со сложившейся ситуацией на АГК создан штаб для оперативного реагирования. Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия", - сказал представитель компании.