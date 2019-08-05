Эксперты не ожидают массовой безработицы среди продавцов и водителей в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Массовой безработицы среди продавцов, водителей и охранников в ближайшие 10 лет в России не ожидается из-за низких темпов внедрения цифровых технологий и дешевой рабочей силы. Об этом рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян низкой профессиональной квалификации в будущем могут оказаться невостребованными в профессии, добавив, что речь идет о продавцах, охранниках и водителях.

"Мы должны понимать, что это не перспектива ближайших 5-10 лет. За этот период времени в таком случае должна поменяться вся инфраструктура. Поэтому никаких революционных трансформаций не будет в одночасье", - заявил ТАСС в понедельник проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов.

Самый главный фактор, который тормозит внедрение роботов, является их себестоимость, отметил собеседник агентства. "Пока у нас рабочая сила дешевая, ни о каких роботах говорить не приходится", - добавил он.

Сафонов напомнил, что сейчас крупные торговые сети внедряют кассы самообслуживания, крупные компании разрабатывают беспилотные автомобили, растет доля интернет-торговли, поэтому у низкоквалифицированных специалистов может поменяться формат работы.

Развитие экономики

В пресс-службе ВНИИ труда также согласились, что профессии со временем могут трансформироваться.

"Это нормальный исторический процесс, который происходит в экономике любой страны. На разных исторических этапах он был связан с механизацией, затем автоматизацией, сейчас - с цифровизацией. Суть его заключается в том, что часть выполняемых рабочих функций передаются машинам, роботам, искусственному интеллекту, которые во многих случаях помогают производить товары и услуги с большей эффективностью", - пояснили в институте.

Между тем, на сегодняшний день профессии водителей, продавцов и охранников входят в число наиболее востребованных, напомнили в ВНИИ труда.

Низкооплачиваемая работа

"Сейчас очень много спекуляций на тему того, как повлияет цифровизация и автоматизация на рабочие места. На самом деле все эти рассуждения не основаны ни на каких экономических расчетах", - заявил ТАСС руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов.

По его словам, в тех странах, где уровень цифровизации достаточно высокий, наблюдается не уменьшение рабочих мест, а их увеличение. При этом сокращаются высокооплачиваемые рабочие места и увеличиваются низкооплачиваемые.

"Как раз низкодоходные, низкопроизводительные, малооплачиваемые места растут. И это на самом деле даже большую угрозу представляет с точки зрения цифровизации и роботизации. То есть людей выталкивают в сферу услуг, сектор торговли, где ниже зарплаты и квалификация", - добавил Соколов.