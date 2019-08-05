РЖД открывают станцию Выборг для работы с контейнерами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Подписан приказ об открытии железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") по контейнерным параграфам, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

В частности, речь идет о параграфах 8н, 10н, 11н и 12н.

Соответствующий приказ, подписанный руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиром Чепцом, был принят на основании обращения ОАО "РЖД" от 5 июля 2019 года.

Грузовые операции с контейнерами будут выполняться на железнодорожном пути необщего пользования №1 и протяженностью 767,2 м, принадлежащем ООО "Порт Логистик".

Приказ вступит в силу через 14 дней с момента подписания.