Глава Минэнерго перераспределил полномочия между своими заместителями

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак перераспределил полномочия между своими заместителями, сообщило Минэнерго.

Анатолий Тихонов, который недавно был назначен на пост замглавы Минэнерго, будет курировать утверждение графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки. Еще он будет заниматься созданием, эксплуатацией и совершенствованием государственной информационной системы ТЭК, развитием цифровых технологий, вопросами развития среднего и малого предпринимательства, а также финансовыми вопросами.

Анастасия Бондаренко продолжит координировать законопроектную работу Минэнерго, Антон Инюцын - курировать вопросы энергоэффективности и развития рынка газомоторного топлива, Юрий Маневич - заниматься вопросами развития электроэнергетики, Павел Сорокин - нефтегазом и нефтехимией, Андрей Черезов - обеспечением надежности электроэнергетических систем и их безопасности, Анатолий Яновский - международным сотрудничеством и угольной отраслью.